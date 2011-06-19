Сборная Украины по футболу U16 победила на турнире Банникова

В воскресенье в Киеве юношеская сборная Украины (футболисты 1995 года рождения) заняла первое место на X Международном турнире памяти Виктора Банникова, победив в финале российских одногодок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, главный приз Мемориала в последний раз оставался на берегах Днепра в 2006-ом.

«Поэтому, конечно, нынешний успех подопечных Александра ПЕТРАКОВА является очень весомым. Тем более, что во время турнира сине-желтые действительно выглядели лучше других участников, победив во всех четырех встречах и забив в них 17 мячей», - отметили в ФФУ.

«На решающую игру с россиянами украинский тренер выставил боевой состав, который сделал погоду в двух стартовых турах, поочередно нанеся поражения чехам (4:0) и белорусам (4:3). В заключительной дуэли группового раунда, которая уже не имела турнирного значения, основные исполнители по большей части отдыхали, однако это не помешало хозяевам легко разобраться с белорусами (6:0)», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, украинская команда уже привычно начала матч без разведки и сразу достигла своего, когда форвард донецкого «Шахтера» Дмитрий БИЛОНОГ завершил прекрасную комбинацию ударом с близкого расстояния. Развить успех по горячим следам не удалось: россияне действовали четко возле своей уголовной площадки и отвечали неплохими контрвыпадами.

«Наша сборная чаще всего пыталась застать врасплох соперника быстрыми комбинациями, неожиданными переводами мяча из фланга на фланг, тогда как футболисты Михаила СОЛОВЙОВА делали ставку на индивидуальные качества своих нападающих и дальние выстрелы», - отмечается в сообщении.

«Удвоили счет украинцы перед перерывом, забив такой важный «гол в раздевалку».

В середине второй половины форвард киевского «Динамо» оформил дубль, первым успев на добивание после дальнего удара капитану нашей команды Романа ЛАЗАРОВИЧА. 3:0 и игра была сделана», - сообщили в ФФУ.

На торжественной церемонии закрытия турнира участников поздравили жена В.Банникова Людмила Николаевна и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Приз наилучшему вратарю Мемориала получил украинец Богдан САРНАВСКИЙ, наилучшим защитником признан серб Никола ШАКИЧ, наилучшим полузащитником - турка Тайвана АНТАЛЬЯЛИ, наилучшим нападающим - россиянина Дениса ДАВЫДОВА.

Стоит напомнить, что последней украинской командой, которая побеждала на Международном турнире имени В.Банникова, была сборная 1990 года рождения.