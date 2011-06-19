Глава Газпрома: не надо путать стадион с полигоном

Официальный сайт футбольного клуба "Зенит" обратился к председателю правления ОАО "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой прокомментировать инцидент, произошедший в Нижнем Новгороде, когда местный омоновец ударил электрошокером нападающего питерской команды Данко Лазовича, когда тот собирался бросить футболку болельщикам "Зенита" на гостевом секторе..

Глава российского газового холдинга заявил буквально следующее: "Не надо путать стадион с полигоном".

По словам Д.Лазовича, лучшего бомбардира нынешнего чемпионата России, он "испытал странное чувство". "Удивительно, что такое в принципе может происходить на спортивных соревнованиях, но здесь, в России, видимо, возможно абсолютно все", – добавил он.

"Газпром" является спонсором "Зенита", напоминает РосБизнесКонсалтинг.