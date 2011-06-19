Чемпион мира по боям без правил погиб в перестрелке на пляже

На бакинском пляже "Тропиканка" в ночь на субботу произошла перестрелка, в результате которой был ранен житель Геранбойского района Азербайджана Мирэмиль Ибрагимли, впоследствии он скончался в больнице, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативную сводку бакинской полиции.

Местные СМИ сообщили, что убитый был чемпионом Азербайджана по ушу-санда 2008 года в весовой категории до 85 килограммов, а около 20 дней назад завоевал звание чемпиона мира по боям без правил.