Завершается чемпионат Украины по бейсболу U12

В Черкассах с 17 по 19 июня проходит Чемпионат Украины по бейсболу среди команд Little League (дети 10-12 лет).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, второй год подряд в Черкассы приезжают самые сильные юные бейсболисты страны. В прошлом году на домашнем чемпионате юные жители Черкасс стали вторыми.

Кроме того, на соревнование приедет семья из США, которая 17 лет назад усыновила мальчика из черкасского дома ребенка. В этом году парень оканчивает школу и очень хотел увидеть свою родину. Он очень хорошо играет в бейсбол. Узнав, что в Черкассах есть бейсбольная команда и будет проходить чемпионат, он решил приехать в Черкассы. Американская семья подарила новую форму для черкасской команды.