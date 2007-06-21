КГГА предлагает построить стадион к Евро-2012 на улице Полесской

Во исполнение Указа Президента Украины об обеспечении подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года специалисты Киевской городской государственной администрации совместно с представителями Федерации футбола Украины нашли наиболее пригодный для строительства стадиона земельный участок – на ул. Полесской, 6.

Как сообщила УНИАН пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, сейчас на этом участке площадью 78,94 га расположена воинская часть.

По его словам, «это очень выгодный участок, ведь рядом с ней находятся станции метрополитена «Бориспольская» и «Красный хутор», строится Дарницкий железнодорожный вокзал, проектируются станции метро «Промышленная» и «Улица Горбунова». “Кроме этого, - добавил В.ЖУРАВСКИЙ, - расстояние от аэропорта «Борисполь» до станции метро составляет лишь около 20 км, а между станциями – от 1 до 5 км, то есть болельщики будут иметь возможность быстро и удобно добираться к стадиону».

В.ЖУРАВСКИЙ также сообщил, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой помочь решить вопрос относительно передачи Министерством обороны Украины этого земельного участка Главному управлению по физической культуре и спорту КГГА, которое выступит заказчиком строительства. Кроме того, по его словам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой поддержать инициативу города.