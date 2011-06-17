«Динамо» представит новую эмблему

ФК "Динамо" собирается представить общественности новую эмблему клуба. Торжественное мероприятие, запланированное на 3 июля, состоится на базе "Динамо" в Конча-Заспе после возвращения команды со сборов в Австрии.

А уже 5 июля на матч Суперкубка Украины против "Шахтёра" динамовцы выйдут на поле в футболках с новой эмблемой.

По инициативе главного тренера бело-голубых Юрия Сёмина, церемонию смогут посетить все желающие, поскольку 3 июля "Динамо" также проведёт для своих болельщиков открытую тренировку.

Ранее сообщалось, что новая эмблема будет учитывать историю "Динамо" и соответствовать традициям команды.

Чемпионат.ру