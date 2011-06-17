«Динамо» представит новую эмблему
10:15, 17 июня 2011Спорт
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Церемонию смогут посетить все желающие
ФК "Динамо" собирается представить общественности новую эмблему клуба. Торжественное мероприятие, запланированное на 3 июля, состоится на базе "Динамо" в Конча-Заспе после возвращения команды со сборов в Австрии.
А уже 5 июля на матч Суперкубка Украины против "Шахтёра" динамовцы выйдут на поле в футболках с новой эмблемой.
По инициативе главного тренера бело-голубых Юрия Сёмина, церемонию смогут посетить все желающие, поскольку 3 июля "Динамо" также проведёт для своих болельщиков открытую тренировку.
Ранее сообщалось, что новая эмблема будет учитывать историю "Динамо" и соответствовать традициям команды.
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