Календарь Чемпионата Украины по футболу

08:02, 17 июня 2011
Спорт
2377

До начала - три недели

Вчера в Киеве состоялась жеребьевка Чемпионата Украины по футболу (Украинская премьер лига, УПЛ) сезона 2011/2012.

1 тур, 9 июля (указаны базовые дни)

Кривбасс - Волынь

Днепр - Арсенал

Ильичевец - Карпаты

Черноморец - Металлург

Шахтер - Оболонь

Ворскла - ПФК Александрия

Динамо - Металлист

Заря - Таврия

2 тур. 16 июля

Днепр – Кривбасс

Ильичевец – Арсенал

Карпаты – Черноморец

Шахтер – Металлург

Оболонь – Ворскла

ПФК Александрия – Динамо

Металлист – Заря

Таврия - Волынь

3 тур. 23 июля

Ильичевец – Кривбасс

Волынь – Днепр

Черноморец - Арсенал

Шахтер – Карпаты

Ворскла – Металлург

Динамо – Оболонь

Заря – ПФК Александрия

Таврия - Металлист

4 тур. 30 июля

Кривбасс – Черноморец

Днепр – Ильичевец

Арсенал – Шахтер

Карпаты – Ворскла

Металлург – Динамо

Оболонь – Заря

ПФК Александрия – Таврия

Волынь – Металлист

5 тур. 6 августа

Шахтер – Кривбасс

Черноморец – Днепр

Ильичевец – Волынь

Ворскла – Арсенал

Динамо – Карпаты

Заря – Металлург

Таврия – Оболонь

Металлист – ПФК Александрия

6 тур. 13 августа

Кривбасс – Ворскла

Днепр – Шахтер

Ильичевец – Черноморец

Арсенал – Динамо

Карпаты – Заря

Металлург – Таврия

Оболонь – Металлист

Волынь – ПФК Александрия

7 тур. 20 августа

Динамо – Кривбасс

Ворскла – Днепр

Шахтер – Ильичевец

Черноморец – Волынь

Заря – Арсенал

Таврия – Карпаты

Металлист – Металлург

ПФК Александрия – Оболонь

8 тур. 27 августа

Кривбасс – Заря

Днепр – Динамо

Ильичевец – Ворскла

Черноморец – Шахтер

Арсенал – Таврия

Карпаты – Металлист

Металлург – ПФК Александрия

Волынь – Оболонь

9 тур. 10 сентября

Таврия – Кривбасс

Заря – Днепр

Ильичевец – Динамо

Ворскла – Черноморец

Металлист – Арсенал

ПФК Александрия – Карпаты

Оболонь – Металлург

Шахтер – Волынь

10 тур. 17 сентября

Кривбасс – Металлист

Днепр – Таврия

Ильичевец – Заря

Динамо – Черноморец

Шахтер – Ворскла

Волынь – Металлург

Арсенал – ПФК Александрия

Карпаты – Оболонь

11 тур. 24 сентября

ПФК Александрия – Кривбасс

Металлист – Днепр

Таврия – Ильичевец

Заря – Черноморец

Динамо – Шахтер

Ворскла – Волынь

Оболонь – Арсенал

Металлург – Карпаты

12 тур. 1 октября

Кривбасс – Оболонь

Днепр – ПФК Александрия

Ильичевец – Металлист

Черноморец – Таврия

Шахтер – Заря

Ворскла – Динамо

Арсенал – Металлург

Волынь – Карпаты

13 тур. 15 октября

Металлург – Кривбасс

Оболонь – Днепр

ПФК Александрия – Ильичевец

Металлист - Черноморец

Таврия – Шахтер

Ворскла – Заря

Динамо – Волынь

Карпаты – Арсенал

14 тур. 22 октября

Кривбасс – Карпаты

Днепр – Металлург

Ильичевец – Оболонь

Черноморец – ПФК Александрия

Шахтер – Металлист

Ворскла – Таврия

Динамо – Заря

Волынь – Арсенал

15 тур. 29 октября

Арсенал – Кривбасс

Карпаты – Днепр

Металлург – Ильичевец

Оболонь – Черноморец

ПФК Александрия – Шахтер

Металлист – Ворскла

Таврия – Динамо

Заря – Волынь

***

Шахтер и Динамо встретятся в 11-м туре (24 сентября, Киев)

Динамо и Металлист играют в первом же туре (Киев).

Шахтер и Металлист - в 14-м туре (22 октября, Донецк)

У Днепра матчи против "тройки" - 13 августа (Шахтер, дома), 27 августа (Динамо, дома), 24 сентября (Металлист, на выезде).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter