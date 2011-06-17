Календарь Чемпионата Украины по футболу
До начала - три недели
Вчера в Киеве состоялась жеребьевка Чемпионата Украины по футболу (Украинская премьер лига, УПЛ) сезона 2011/2012.
1 тур, 9 июля (указаны базовые дни)
Кривбасс - Волынь
Днепр - Арсенал
Ильичевец - Карпаты
Черноморец - Металлург
Шахтер - Оболонь
Ворскла - ПФК Александрия
Динамо - Металлист
Заря - Таврия
2 тур. 16 июляДнепр – Кривбасс
Ильичевец – Арсенал
Карпаты – Черноморец
Шахтер – Металлург
Оболонь – Ворскла
ПФК Александрия – Динамо
Металлист – Заря
Таврия - Волынь
3 тур. 23 июляИльичевец – Кривбасс
Волынь – Днепр
Черноморец - Арсенал
Шахтер – Карпаты
Ворскла – Металлург
Динамо – Оболонь
Заря – ПФК Александрия
Таврия - Металлист
4 тур. 30 июляКривбасс – Черноморец
Днепр – Ильичевец
Арсенал – Шахтер
Карпаты – Ворскла
Металлург – Динамо
Оболонь – Заря
ПФК Александрия – Таврия
Волынь – Металлист
5 тур. 6 августаШахтер – Кривбасс
Черноморец – Днепр
Ильичевец – Волынь
Ворскла – Арсенал
Динамо – Карпаты
Заря – Металлург
Таврия – Оболонь
Металлист – ПФК Александрия
6 тур. 13 августаКривбасс – Ворскла
Днепр – Шахтер
Ильичевец – Черноморец
Арсенал – Динамо
Карпаты – Заря
Металлург – Таврия
Оболонь – Металлист
Волынь – ПФК Александрия
7 тур. 20 августаДинамо – Кривбасс
Ворскла – Днепр
Шахтер – Ильичевец
Черноморец – Волынь
Заря – Арсенал
Таврия – Карпаты
Металлист – Металлург
ПФК Александрия – Оболонь
8 тур. 27 августа
Кривбасс – Заря
Днепр – Динамо
Ильичевец – Ворскла
Черноморец – Шахтер
Арсенал – Таврия
Карпаты – Металлист
Металлург – ПФК Александрия
Волынь – Оболонь
9 тур. 10 сентябряТаврия – Кривбасс
Заря – Днепр
Ильичевец – Динамо
Ворскла – Черноморец
Металлист – Арсенал
ПФК Александрия – Карпаты
Оболонь – Металлург
Шахтер – Волынь
10 тур. 17 сентябряКривбасс – Металлист
Днепр – Таврия
Ильичевец – Заря
Динамо – Черноморец
Шахтер – Ворскла
Волынь – Металлург
Арсенал – ПФК Александрия
Карпаты – Оболонь
11 тур. 24 сентября
ПФК Александрия – Кривбасс
Металлист – Днепр
Таврия – Ильичевец
Заря – Черноморец
Динамо – Шахтер
Ворскла – Волынь
Оболонь – Арсенал
Металлург – Карпаты
12 тур. 1 октября
Кривбасс – Оболонь
Днепр – ПФК Александрия
Ильичевец – Металлист
Черноморец – Таврия
Шахтер – Заря
Ворскла – Динамо
Арсенал – Металлург
Волынь – Карпаты
13 тур. 15 октября
Металлург – Кривбасс
Оболонь – Днепр
ПФК Александрия – Ильичевец
Металлист - Черноморец
Таврия – Шахтер
Ворскла – Заря
Динамо – Волынь
Карпаты – Арсенал
14 тур. 22 октябряКривбасс – Карпаты
Днепр – Металлург
Ильичевец – Оболонь
Черноморец – ПФК Александрия
Шахтер – Металлист
Ворскла – Таврия
Динамо – Заря
Волынь – Арсенал
15 тур. 29 октября
Арсенал – Кривбасс
Карпаты – Днепр
Металлург – Ильичевец
Оболонь – Черноморец
ПФК Александрия – Шахтер
Металлист – Ворскла
Таврия – Динамо
Заря – Волынь
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Шахтер и Динамо встретятся в 11-м туре (24 сентября, Киев)
Динамо и Металлист играют в первом же туре (Киев).
Шахтер и Металлист - в 14-м туре (22 октября, Донецк)
У Днепра матчи против "тройки" - 13 августа (Шахтер, дома), 27 августа (Динамо, дома), 24 сентября (Металлист, на выезде).