Календарь Чемпионата Украины по футболу

До начала - три недели

Вчера в Киеве состоялась жеребьевка Чемпионата Украины по футболу (Украинская премьер лига, УПЛ) сезона 2011/2012. 1 тур, 9 июля (указаны базовые дни) Кривбасс - Волынь Днепр - Арсенал Ильичевец - Карпаты Черноморец - Металлург Шахтер - Оболонь Ворскла - ПФК Александрия Динамо - Металлист Заря - Таврия 2 тур. 16 июля Днепр – Кривбасс Ильичевец – Арсенал Карпаты – Черноморец Шахтер – Металлург Оболонь – Ворскла ПФК Александрия – Динамо Металлист – Заря Таврия - Волынь 3 тур. 23 июля Ильичевец – Кривбасс Волынь – Днепр Черноморец - Арсенал Шахтер – Карпаты Ворскла – Металлург Динамо – Оболонь Заря – ПФК Александрия Таврия - Металлист 4 тур. 30 июля Кривбасс – Черноморец Днепр – Ильичевец Арсенал – Шахтер Карпаты – Ворскла Металлург – Динамо Оболонь – Заря ПФК Александрия – Таврия Волынь – Металлист 5 тур. 6 августа Шахтер – Кривбасс Черноморец – Днепр Ильичевец – Волынь Ворскла – Арсенал Динамо – Карпаты Заря – Металлург Таврия – Оболонь Металлист – ПФК Александрия 6 тур. 13 августа Кривбасс – Ворскла Днепр – Шахтер Ильичевец – Черноморец Арсенал – Динамо Карпаты – Заря Металлург – Таврия Оболонь – Металлист Волынь – ПФК Александрия 7 тур. 20 августа Динамо – Кривбасс Ворскла – Днепр Шахтер – Ильичевец Черноморец – Волынь Заря – Арсенал Таврия – Карпаты Металлист – Металлург ПФК Александрия – Оболонь 8 тур. 27 августа Кривбасс – Заря Днепр – Динамо Ильичевец – Ворскла Черноморец – Шахтер Арсенал – Таврия Карпаты – Металлист Металлург – ПФК Александрия Волынь – Оболонь 9 тур. 10 сентября Таврия – Кривбасс Заря – Днепр Ильичевец – Динамо Ворскла – Черноморец Металлист – Арсенал ПФК Александрия – Карпаты Оболонь – Металлург Шахтер – Волынь 10 тур. 17 сентября Кривбасс – Металлист Днепр – Таврия Ильичевец – Заря Динамо – Черноморец Шахтер – Ворскла Волынь – Металлург Арсенал – ПФК Александрия Карпаты – Оболонь 11 тур. 24 сентября ПФК Александрия – Кривбасс Металлист – Днепр Таврия – Ильичевец Заря – Черноморец Динамо – Шахтер Ворскла – Волынь Оболонь – Арсенал Металлург – Карпаты 12 тур. 1 октября Кривбасс – Оболонь Днепр – ПФК Александрия Ильичевец – Металлист Черноморец – Таврия Шахтер – Заря Ворскла – Динамо Арсенал – Металлург Волынь – Карпаты 13 тур. 15 октября Металлург – Кривбасс Оболонь – Днепр ПФК Александрия – Ильичевец Металлист - Черноморец Таврия – Шахтер Ворскла – Заря Динамо – Волынь Карпаты – Арсенал 14 тур. 22 октября Кривбасс – Карпаты Днепр – Металлург Ильичевец – Оболонь Черноморец – ПФК Александрия Шахтер – Металлист Ворскла – Таврия Динамо – Заря Волынь – Арсенал 15 тур. 29 октября Арсенал – Кривбасс Карпаты – Днепр Металлург – Ильичевец Оболонь – Черноморец ПФК Александрия – Шахтер Металлист – Ворскла Таврия – Динамо Заря – Волынь *** Шахтер и Динамо встретятся в 11-м туре (24 сентября, Киев) Динамо и Металлист играют в первом же туре (Киев). Шахтер и Металлист - в 14-м туре (22 октября, Донецк) У Днепра матчи против "тройки" - 13 августа (Шахтер, дома), 27 августа (Динамо, дома), 24 сентября (Металлист, на выезде).

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