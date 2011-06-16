Луческу посоветовал своим игрокам бассейн, сауну и правильное питание

Донецкий "Шахтер" провел свою первую тренировку на сборе в австрийском Гоинге. Впервые в форме с эмблемой донецкой команды на газон вышли новички: Дентиньо и Александр Рыбка.

"Мы начинаем работать. И времени у нас мало. Куда меньше, чем нужно было бы иметь для подготовки к чемпионату. Поэтому я прошу всех очень внимательно отнестись к тому, что мы будем делать", - отметил Мирча Луческу.

До прибытия в Австрию основных сил "Шахтера" игроки будут исключительно тренироваться, а уже потом начнутся спарринги.

Мистер попросил своих подопечных быть очень внимательными к своему здоровью и внимательно прислушиваться к своему организму. Он подчеркнул, что сбор не тот случай, когда надо показывать, как футболист может играть через не могу, а выбыть из строя на 1-2 месяца - это нежелательный результат.

"Восстановление - это такой же важный момент подготовки, как и нагрузка. Поэтому обязательно обращайте внимание на бассейн, сауну и, разумеется, правильное питание", - посоветовал тренер.

Выяснилось, что наставник горняков пытается договориться о 2-3 товарищеских встречах с командами, чей потенциал созвучен напряжению борьбы в Лиге чемпионов. Скорее всего, в июле состоится игра в Стамбуле с Фенербахче, изучаются и другие интересные варианты.

Предварительное расписание Шахтера на сборе в Австрии.

23 июня совместная тренировка с бухарестским "Рапидом"

25 июня товарищеский матч с австрийским клубом "Ваккер"

26 и 29 июня встреча с венской "Аустрией" и "Маккаби" из Хайфы соответственно. Это игры в рамках Зальцбургленд Кубка.

Это не окончательное расписание, может быть, что в расписании сбора "горняков" появятся еще спарринги.

Напомним, 5 июля "Шахтер" сыграет матч за Суперкубок Украины с киевским "Динамо". Поединок состоится в Полтаве. Начало игры - в 21:00.

ТСН