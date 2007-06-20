Посол Польши: ничего страшного, если Киев не будет готов принять финал Евро-2012

Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что для финального матча Чемпионата Европы по футболу 2012 года Украина может выбрать стадион в любом городе, а не только в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, учитывая проблемы, которые возникли со стадионом "Олимпийский", за Украиной остается право выбрать любой другой стадион на территории Украины.

При этом он напомнил заверения президента Федерации футбола Григория СУРКИСА в том, что все проблемы, касающиеся стадиона в Киеве, на котором должен пройти финальный матч Евро-2012, будут преодолены. "Если случится, что они (проблемы – УНИАН) не будут преодолены, я думаю, что Украина имеет право предложить другой стадион в другом городе", - добавил он.

Напомним, вчера UEFA выразил обеспокоенность неопределенностью ситуации вокруг киевского НСК "Олимпийский", где в 2012 году запланировано провести финальный матч континентального первенства. Реконструкция стадиона до сих пор не началась, что может существенно повлиять на оценку подготовки Украины к Евро-2012. Однако главной проблемой UEFA считает строительство на площади перед НСК "Олимпийский" торгово-развлекательного центра. "Матчи уровня чемпионата Европы по футболу на этом стадионе проводиться не смогут, если сооружение, строительство которого начато перед ареной, не будет снесено до нулевого уровня, и эвакуационные пути для зрителей, таким образом, не освободят", - такую позицию руководство UEFA во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ озвучило во время рабочего совещания при участии национальных ассоциаций Украины и Польши, посвященного подготовке стран к Евро-2012.

Раньше планировалось, что матчи Евро-2012 пройдут в Киеве, Днепропетровске, Донецке и Львове. Польша примет матчи в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Матч-открытие состоится в столице Польши - Варшаве, а финал первенства - в Киеве.