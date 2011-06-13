Украинцы выиграли на конных соревнованиях Grand Prix CSIO Sopot

Украинцы в командном зачете заняли первое место в конных соревнованиях Grand Prix CSIO Sopot 2011, которые проходили в Польше с 9 по 12 июня.

Как сообщили УНИАН организаторы, второе место в командном зачете заняли французы, а третье – шведы.

Польская команда – среди представителей 13 государств-участников соревнований – заняла восьмое место.

Представители Украины также получили первое и третье место в соревнованиях по преодолению препятствий высотой 145 сантиметров.

Grand Prix CSIO Sopot 2011 проходил под почетным патронатом Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО.