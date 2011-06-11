Тернопольский биатлон должен послужить Украине

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА призвал Государственную службу молодежи и спорта Украины включить спортивные объекты области в перечень баз, которые будут задействованы для подготовки олимпийцев в 2014-2022 гг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, об этом говорится в письме А.КАЙДЫ к председателю Государственной службы молодежи и спорта Равилю САФИУЛЛИНУ.

Предшествовала этому обращению встреча, во время которой А.КАЙДА рассказал Р.САФИУЛЛИНУ о центре подготовки биатлонистов – учебно-спортивной базе олимпийской подготовки по биатлону в селе Подгородное Тернопольского района.

«Для создания здесь современной спортивной базы с биатлонным стадионом в соответствии с международными стандартами для подготовки резервистов и участников сборной Украины разработан инвестиционный проект. Также разработан инвестиционный проект для развития учебно-спортивной базы олимпийской подготовки «Кременец» по санному спорту», – рассказал А.КАЙДА.

По его мнению, реализация этих проектов способствовала бы созданию условий национальной сборной Украины по биатлону и санному спорту для успешного выступления на ХХІІ зимних Олимпийских играх 2014 года, а также – утверждение кандидатуры Украины на проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году.

Также председатель облсовета обсудил возможность реконструкции и приведения к современным стандартам олимпийской базы в Подгородном с первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Украины, президентом Федерации биатлона Украины Владимиром БРЫНЗАКОМ. Отдельно была обсуждена возможность проведения Кубка Федерации биатлона Украины именно в Тернопольской области.