В Киеве торжественно запустили время задом наперед

8 июня в Киеве начали работу часы обратного отсчета времени до начала чемпионата по футболу Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, часы будут работать круглосуточно, напоминая киевлянам и гостям столицы, сколько времени осталось до чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Часы - электронное табло 8 метров в ширину и 2 метра в высоту - установлены у центрального входа в Киевскую городскую государственную администрацию. Циферблат прямоугольной формы будет показывать, сколько дней, часов и минут осталось до начала турнира.

Общая высота конструкции достигает шести метров.

Столичные часы представляют собой 13-тонную конструкцию с монолитным фундаментом. Монитор установлен на почти трехметровой опоре.