Не факт, что Евро-2012 состоится в Киеве

Руководство УЕФА выражает серьезную обеспокоенность относительно подготовки Киева к Евро-2012.

Как сообщает информ-служба Федерации футбола Украины, на совещании в швейцарском Нени, которое проходило 18-19 июня при участии национальных ассоциаций Украины и Польши и было посвящено подготовке стран к Евро-2012, Европейский футбольный союз выразил серьезную обеспокоенность неопределенностью ситуации вокруг киевского НСК «Олимпийский», где 2012 году запланировано провести финальный матч континентального первенства. УЕФА обеспокоено в частности тем, что реконструкция стадиона до сих пор не началась, что может существенно повлиять на оценку подготовки Украины к Евро. Однако самой главной проблемой УЕФА считает строительство на площади перед главной ареной нашей страны торгово-развлекательного центра. «Матчи уровня чемпионата Европы по футболу на этом стадионе проводиться не смогут, если сооружение, строительство которого начато перед ареной, не будет снесено до нулевого уровня и эвакуационные пути для зрителей таким образом не освободят», – такую позицию руководство УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ выразило во время рабочего совещания.

«Скорейшее прекращение строительства и снесение бетонных конструкций перед стадионом в столице Украины – главное условие УЕФА для подтверждения статуса НСК «Олимпийский» как арены проведения Евро-2012, – рассказывает он. – Обсуждению этой проблемы М.ПЛАТИНИ посвятил около часа».

По словам представителей украинской делегации, которую возглавлял президент ФФУ Григорий СУРКИС, этот вопрос в ближайшее время должен быть решен на уровне Кабинета министров Украины.

Польская футбольная ассоциация, в свою очередь, в очередной раз выразила готовность принять турнир Евро-2012, а в случае неготовности Украины положительно решить вопрос с «Олимпийским» – провести решающий и несколько других матчей финальной стадии на своих стадионах.