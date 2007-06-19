Ахметов выторговал почти 19 миллионов за Воробея и Свидерского

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) официально подтвердил переход защитника Вячеслав СВИДЕРСКОГО и нападающего Андрея ВОРОБЬЯ в футбольный клуб "Днепр"(Днепропетровск).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", стоимость трансфера В.СВИДЕРСКОГО составила 3 млн. 750 тыс. гривен, а трансфера А.ВОРОБЬЯ - 15 млн. гривен.

В пресс-службе также уточнили, что 28-летний В.СВИДЕРСКИЙ перешел в "Шахтер" летом 2005 года, а с февраля 2007 года играл на правах аренды в одесском "Черноморце" и киевском "Арсенале". 28-летний А.ВОРОБЕЙ выступал в течение 10 лет только за "Шахтер".