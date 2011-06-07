Приближается чемпионат мира по водной Формуле-1 в Вышгороде

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК доволен ходом подготовительных строительных работ к проведению этапа чемпионата мира по водной «Формуле-1», который состоится в Вышгороде на Киевском водохранилище в последних числах июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня в Вышгороде во время «инспекционной проверки» хода подготовки к соревнованиям.

«Да, я доволен, как идут работы. Графики соблюдаются, и практически все, кто задействован, все службы, не подводят», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК. По его словам, невзирая на сжатые сроки выполнения подготовительных работ, люди и техника работают в напряженном режиме, но, учитывая знойную погоду, иногда приходится делать небольшие перерывы.

Глава ОГА заверил, что к 25 июля будет завершена реконструкция дороги к Вышгороду.

По его словам, подъездная дорога не ремонтировалась на протяжении последних 20 лет, и была в крайне неудовлетворительном состоянии. Теперь на ее реконструкции, начиная с прошлого месяца, работают люди и техника, и в результате дорога на Вышгород будет иметь 4 полосы движения, соответствующие европейским образцам, сказал губернатор.

Он согласился, что для жителей города в связи с реконструкцией дороги возникают определенные неудобства, но «все, что делается, делается для их блага». «Подготовка подъездных путей - это основа основ, визитная карточка города, поскольку по этим дорогам будут въезжать гости», - сказал он.

К 25 июля строителям поставлена задача построить 4,2 км дороги от Окружной трассы до дамбы Гидроэлектростанции и набережной, проложив при этом необходимые водные и электрические коммуникации.

А.ПРИСЯЖНЮК еще раз заверил, что ни одной копейки на все необходимые работы из бюджета не выделяется, и все работы ведутся за средства инвесторов. По словам губернатора, в целом на подготовку к соревнованиям планируется потратить около 600 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля 2011 года Украина была включена в перечень стран, которые являются официальными членами Международной федерации F1H2O. Тогда же Украина получила право на организацию этапа гран-при. Ожидается, что на соревнование приедут около 100 тысяч гостей. Прямая трансляция соревнований будет происходить на 100 стран мира.

Чемпионат мира на моторных лодках в классе «Формула-1» на воде начали проводить в 1962 году. На сегодняшний день это самые престижные гонки в водно-моторном спорте. К гонкам "Формулы-1" допускаются пилоты наивысшего класса с суперлицензией Международного союза водно-моторного спорта.