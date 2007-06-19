Рабинович обещает Арсеналу собственный стадион, а болельщикам - праздник

Бизнесмен Вадим РАБИНОВИЧ купил 97% акций футбольного клуба «Арсенал»

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам Президент ФК «Арсенал» Вадим РАБИНОВИЧ.

«Мы должны попытаться сделать этот киевский клуб – клубом киевлян», - сказал В.РАБИНОВИЧ.

Он отметил, что будет акцентировать свою работу на создании фан-клуба «Арсенала».

«Если мы не создадим болельщиков, тех кто будет ассоциировать себя с клубом у нас ничего не получится – играть при пустых трибунах или с фанами «Динамо» не интересно», - уверен он.

По его словам, главной задачей руководства клуба будет достойное выступление в высшей лиге и создания атмосферы, где будут любить, уважать и болеть за «Арсенал».

«Вы увидите концерты перед выступлением «Арсенала», работу фан-клуба, праздник в городе», - отметил он.

В.РАБИНОВИЧ отметил, что «Арсеналу» планируется создать собственную материальную базу и стадион. А также высказал надежду, что киевская власть даст соответствующий земельный участок, где за деньги клуба будут построены эти объекты.

Он заверил, что клуб будет финансироваться достаточно для того, чтобы достойно быть представленным в высшей лиге.

«Если понадобиться чуть больше – будем искать больше», - сказал он.

А свою очередь, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ подчеркнул, что клуб передан эффективному собственнику.

«Мы провели серию переговоров с В.РАБИНОВИЧЕМ. Он согласился купить ФК «Арсенал». Договор про условия передачи клуба подписан. 97% уставного капитала теперь принадлежит В.РАБИНОВИЧУ, 3% - городу», сказал он

Главным тренером «Арсенала» назначен Александр ЗАВАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Киевский городской совет принял решение оставить за столичной общиной 3% уставного фонда ООО «ФК «Арсенал-Киев», 97% - будут принадлежать бизнесмену В.РАБИНОВИЧУ. Такое решение депутаты приняли в связи с соответствующим обращением Главного управления по физической культуре и спорту, а также обращением президента компании «RC Group», участника ООО «ФК «Арсенал-Киев» В.РАБИНОВИЧА, который является владельцем 20% уставного фонда клуба.

В.РАБИНОВИЧ в письме к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ выразил желание выкупить 80%, которые принадлежат территориальной общине столицы, но «с целью дальнейшего сотрудничества в сфере проведения спортивных соревнований и развития футбола» просит руководство города выкупить принадлежащую компании долю в размере 3% уставного фонда.