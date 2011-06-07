Блохин говорит, что Франция его не поразила в нападении

Главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин после игры с Францией (1:4) заявил, что к этому поражению привела потеря концентрации.

Если бы я ушел за пять минут до конца матча, то не поверил бы, что мы проиграли этот поединок со счетом 1:4. Не особо мы сегодня впереди блистали, но то же самое можно сказать и про сборную Франции.

Игра катилась к ничейному результату. В этой ситуации проиграть матч со счетом 1:4 за три минуты — это что-то с чем-то... Не в баскетбол же играем и не в хоккей. Произошла потеря концентрации

Сегодняшний результат — это мой результат, а футболисты должны отвечать за свою игру.

Сегодня сказалось то, о чем я говорил до матча: нам не хватило ресурса: наши замены усиления как такового практически не дали, а сборная Франции за счет примерно такого же количества замен ощутимо прибавила".

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