Сборная Франции по футболу разгромила украинских коллег

Сборная Украины по футболу проиграла команде Франции со счетом 1:4 в товарищеском матче на стадионе "Донбасс Арена".

Украина - Франция 1:4 (Тимощук 53 - Кевин 57, Марвин 86, 90, Кабуль, 89)

Первая половина матча прошла спокойно. В начале второго тайма хозяева открыли счет: Тимощук поразил ворота дальним ударом.

Французы отыгрались через четыре минут, и игра снова успокоилась, правда на поле после замен появились основные игроки: Диаби, Абидаль, Рибери, Бензема и Малуда. Затишье оказалось обманчивым, а концовка разгромной.

В четверг французы проведут еще один товарищеский матч - с командой Польши в Гданьске.