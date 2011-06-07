Сборная Франции по футболу разгромила украинских коллег
07:12, 07 июня 2011Спорт
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В товарищеском, слава Богу, матче
Сборная Украины по футболу проиграла команде Франции со счетом 1:4 в товарищеском матче на стадионе "Донбасс Арена".
Украина - Франция 1:4 (Тимощук 53 - Кевин 57, Марвин 86, 90, Кабуль, 89)
Первая половина матча прошла спокойно. В начале второго тайма хозяева открыли счет: Тимощук поразил ворота дальним ударом.
Французы отыгрались через четыре минут, и игра снова успокоилась, правда на поле после замен появились основные игроки: Диаби, Абидаль, Рибери, Бензема и Малуда. Затишье оказалось обманчивым, а концовка разгромной.
В четверг французы проведут еще один товарищеский матч - с командой Польши в Гданьске.
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