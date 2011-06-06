Судья извинился за пенальти

Главный арбитр матча отборочного турнира Евро-2012 Россия - Армения Стефан Ланнуа извинился перед игроками армянской команды за назначенный в их ворота на 73-й минуте пенальти. Счет стал 3:1 в пользу россиян и до конца встречи не изменился.

Как рассказал капитан сборной Армении Саркис Овсепян, "мы еще раз для верности просмотрели кассету в раздевалке. И судья даже признал, что ошибся. Извинился", пишет "Советский спорт".