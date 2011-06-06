Вратарь ФК «Оболонь» заключил контракт с донецким «Шахтером»

Сегодня вратарь ФК «Оболонь» (Киев) Александр РЫБКА заключил контракт с ФК «Шахтер» (Донецк).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе донецкого клуба.

Согласно сообщению, 6 июня А.РЫБКА подписал двухгодичный контракт, который вступит в силу с 1 июля 2011 года. Стоимость контракта не разглашается.

В сообщении уточняется, что новичку «Шахтера» 24 года. С 2005 по 2010 год А. РЫБКА защищал цвета киевского «Динамо», а в 2010-2011 годы играл за киевскую «Оболонь».

В послужном списке А.РЫБКИ – звание чемпиона и обладателя Кубка Украины 2007 года, вице-чемпиона молодежного чемпионата Европы 2006 года в Португалии. За сборные Украины в различных возрастных категориях А. РЫБКА провел 40 матчей.