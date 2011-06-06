Блохин хочет прервать традицию «Донбасс-Арены»

Накануне товарищеского матча между сборными Украины и Франции, наставник украинцев Олег Блохин пообщался с журналистами и рассказал о ситуации в команде перед поединком.

Повторю то, что говорил после матча с Узбекистаном. У нас существует большой дисбаланс в физическом состоянии игроков. То ли это происходит от морального состояния, то ли от каких-то других причин... Пока его не удается сбалансировать, хотя и было времени. Поэтому, наверное, будет ротация. У меня нет пока решения по двум позициям. Не буду говорить по каким – есть время до завтра. Что до ротации, то у меня нет 26-ти игроков, как у сборной Франции. Мне не хватает ресурсов. Тот ресурс, который на данный момент есть – лучший в Украине. И, соответственно, будем ждать поддержки от "молодежки", восстановления травмированных игроков. Так что, большой ротации не будет. Наверное, две тактические схемы не получится, потому что первый тайм матча с Узбекистаном меня удовлетворил процентов на 50. По разным причинам. Но первая из них – физическое состояние некоторых футболистов, которые играли в первом тайме. А второй тайм мне понравился. Исходя из этого ротация будет.

Знаю, что Блан тоже жаловался, что сборная Франции была не в лучшем физическом состоянии в матче с Белорусами. Мы можем предугадать некоторые позиции, но можно ожидать, что и тренерский штаб французов прибегнет к ротации состава. Думаю, что это правильно. Все-таки впереди у них две товарищеские игры, и 26 человек, которые у них есть, нужно посмотреть", - говорит Блохин.

Тренер настроен позитивно: "Если бы я знал, какой будет завтра футбол... Я жду хорошего футбола. Хочу прервать традицию "Донбасс Арены". Здесь сборная почему-то не может выиграть, а на Евро-2012 нам здесь играть два матча. Поэтому эту традицию нужно ломать уже сейчас. Вторая задача та же, что и в игре с Узбекистаном – пожалуйста, ребята, играйте, берите шанс. Третья задача – попытаться обыграть сборную Франции, которая является одной из лучших в мире."

Напомним, сегодня, 6 июня, в Донецке на "Донбасс Арене" состоится товарищеская встреча сборных Украины и Франции. В субботу, 4 июня, подопечные Лорана Блана сыграли вничью со сборной Беларуси - 1:1.

ТСН