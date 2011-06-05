В Черкассах начался турнир по уличному баскетболу
02:07, 05 июня 2011Спорт
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В рамках фестиваля «Манифест улицы»
В Черкассах начался третий всеукраинский фестиваль «Манифест улицы - 2011». В рамках фестиваля проходит турнир по уличному баскетболу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, соревнования, которые будут проходить 4 и 5 июня, проводятся в одной возрастной категории – от 15 до 60 лет среди мужских, женских и смешанных команд. Участие в фестивале принимают команды по уличному баскетболу из всей Украины.
Победители будут награждены кубками, медалями, денежными призами, а также ценными подарками от партнеров и организаторов.
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