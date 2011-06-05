В Черкассах начался турнир по уличному баскетболу

В Черкассах начался третий всеукраинский фестиваль «Манифест улицы - 2011». В рамках фестиваля проходит турнир по уличному баскетболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, соревнования, которые будут проходить 4 и 5 июня, проводятся в одной возрастной категории – от 15 до 60 лет среди мужских, женских и смешанных команд. Участие в фестивале принимают команды по уличному баскетболу из всей Украины.

Победители будут награждены кубками, медалями, денежными призами, а также ценными подарками от партнеров и организаторов.