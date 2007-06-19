Ради Олимпиады Китай построит дорогу на Эверест

Китай планирует построить шоссе к Эвересту (Джомолунгме) в рамках строительство дороги, по которой будет пронесен олимпийский факел Игр-2008 в Пекине.

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на "Associated Press", проект стоимостью 150 миллионов юаней (около $20 млн.) превратит 108-километровую проселочную дорогу от подножия горы к базовому лагерю на высоте 5 200 метров в "асфальтовое шоссе, обрамленное волнистым леерным ограждением".

По данным агентства, строительство дороги начнется в следующем месяце и займет около 4 месяцев. В апреле организаторы Летней олимпиады-2008 объявили, что путь олимпийского факела в Пекин станет самым длинным в истории. За 130 дней он пройдет 137 тысяч километров по пяти континентам, а одним из центральных моментов путешествия станет покорение "вершины мира" высотой 8 850 метров.