Сын Луческу может возглавить донецкий Металлург

Разван Луческу может стать тренером донецкого «Металлурга», сообщает Спорт.ua со ссылкой на румынскую прессу и на близкое окружение тренера.

Сомнений в том, что наставник сборной Румынии в ближайшее время покинет свой пост, ни у кого уже нет. Даже после сегодняшней убедительной победы над Боснией и Герцеговиной 3:0 команда занимает только третье место в своей отборочной группе Евро-2012, уступая Франции и Беларуси, а по потерянным очкам - и Албании.

Впрочем, у тренера есть и другой вариант продолжения карьеры. «Рапид» не прочь видеть Развана Луческу на месте тренера. Но это, уверены СМИ, лишь запасной вариант. Донецкий «Металлург» - вот приоритет румынского специалиста. Тем более, что и отец Развана, он же тренер «Шахтера» Мирча Луческу, советует сыну поработать за границей.