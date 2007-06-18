Бекxэм и Роберто Карлос прощаются с ”Реалом” (фото)

Звезды мирового футбола Дэвид Бекхэм и Роберто Карлос сыграли последний матч за мадридский "Реал", в котором команда завоевала титул чемпионов Испании, одержав победу над "Мальоркой" со счетом 3:1.

Дань уважения известным футболистам "Королевского клуба" отдали 76 тысяч фанатов, которые пришли в воскресенье на стадион "Сантьяго Бернабеу", сообщает Reuters. В середине второго тайма, когда "Реал" проигрывал гостям 0:1, Бекхэм получил травму и, прихрамывая, ушел с поля под овации болельщиков.

Но 32-летнему футболисту все-таки удалось завоевать вместе со своим клубом главный футбольный приз страны, прежде чем он покинул команду. Мадридцы разыгрались к концу матча и забили "Мальорке" три мяча.

"Я так счастлив, очень здорово, что вся моя семья здесь", - сказал Бекхэм журналистам, выйдя на поле после победы "Реала" завернутым в национальный английский флаг Святого Георгия и в окружении трех своих сыновей.

Ромео, Бруклин и Круз шли рядом с отцом в майках с номером 23 и надписью "Папа" на спине, пока полузащитник "Реала" совершал круг почета, а потом сел на колени и поцеловал газон, прощаясь с фанатами команды. Жена Бекхэма, Виктория, смотрела на мужа и детей с трибуны вместе с друзьями Томом Крузом и Кэти Холмс, которые должны ввести чету Бекхэмов в светское общество Голливуда, когда те переберутся в Лос-Анджелес.

"Это все потрясающий опыт, но я запомню, конечно, именно сегодняшний день, потому что он не сравнится с другими прекрасными моментами", - подчеркнул Бекхэм.

Он сыграл за мадридский клуб 157 матчей, но единственным завоеванным им вместе с этой командой трофеем оставался до сих пор испанский Суперкубок, который они получили, победив все ту же "Мальорку". Это произошло вскоре после трансфера Бекхэма из "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.

Роберто Карлос, в свою очередь, провел на "Сантьяго Бернабеу" 11 лет и сыграл за "Реал" более 500 матчей, завоевав вместе с командой четыре национальных чемпионата и три Кубка европейских чемпионов. Бразилец получил первый национальный титул вместе с мадридским "Реалом" десять лет назад в том же матче, в котором Фабио Капелло, нынешний тренер "Реала", в первый раз возглавил команду.

"Таким моментом нужно наслаждаться, но потом, думаю, я даже немного поплачу, - заявил 34-летний Карлос, подписавший недавно двустороннее соглашение с турецкой командой "Фенербахче". - Я надеюсь, "Бернабеу" никогда не изменится, ведь это очень важный титул для нашего клуба".

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