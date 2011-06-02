Янукович дал блиц-интервью телеканалу Eurosport

19:39, 02 июня 2011
Спорт
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Эфир - в ночь на субботу

В Ялте, после торжественного открытия этапа Кубка мира по ралли «Прайм Ялта Ралли», Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал блиц-интервью телеканалу Eurosport.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время интервью речь шла, в частности, о том, какое значение имеет для Украины проведение спортивных соревнований такого высокого уровня.

«Украина входит в число экономически развитых демократических стран, которая открывает себя миру, туристам. И мы этому рады», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Интервью выйдет в эфир 4 июня в 1.00 по киевскому времени.

 

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