В Ялте, после торжественного открытия этапа Кубка мира по ралли «Прайм Ялта Ралли», Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал блиц-интервью телеканалу Eurosport.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время интервью речь шла, в частности, о том, какое значение имеет для Украины проведение спортивных соревнований такого высокого уровня.

«Украина входит в число экономически развитых демократических стран, которая открывает себя миру, туристам. И мы этому рады», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Интервью выйдет в эфир 4 июня в 1.00 по киевскому времени.