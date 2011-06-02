Янукович дал блиц-интервью телеканалу Eurosport
19:39, 02 июня 2011Спорт
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Эфир - в ночь на субботу
В Ялте, после торжественного открытия этапа Кубка мира по ралли «Прайм Ялта Ралли», Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал блиц-интервью телеканалу Eurosport.
Как сообщает пресс-служба главы государства, во время интервью речь шла, в частности, о том, какое значение имеет для Украины проведение спортивных соревнований такого высокого уровня.
«Украина входит в число экономически развитых демократических стран, которая открывает себя миру, туристам. И мы этому рады», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Интервью выйдет в эфир 4 июня в 1.00 по киевскому времени.
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