В Херсоне во время футбольного матча подрались болельщики

В Херсоне во время футбольного матча между херсонской и николаевской аматорскими командами подрались болельщики.

Инцидент произошел 1 июня во время перенесенного матча 2-го тура Чемпионата Украины среди любительских команд между командами "Кристалл" (Херсон) и "Торпедо" (Николаев), сообщает официальный сайт ФК «Кристалл».

Матч проходил в пригороде Херсона – в поселке Чернобаевка на стадионе "Колос" и закончился победой николаевской команды со счетом 0:3.

На 27-й минуте первого тайма матча группа хулиганов из Николаева внезапно напала на группу болельщиков из Херсона, говорится в сообщении. Некоторым из херсонских болельщиков впоследствии была оказана медицинская помощь. После непродолжительной драки нападавшие покинули стадион.

В ходе оперативно-розыскных действий милиция задержала нескольких хулиганов. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело.

В Отделе общественных связей УМВСД в Херсонской области пока воздерживаются от комментариев по указанному факту.