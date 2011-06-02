Суркис хочет, чтобы болельщики устроили аншлаг на «Донбасс-Арене»

Президент ФФУ Григорий Суркис после удачного дебюта Олега Блохина в качестве главного тренера сборной Украины высказал пожелание, чтобы в следующем поединке против французов болельщики устроили аншлаг на «Донбасс-Арене».

«Мне кажется, что такой матч, как Украина — Франция, бывает не каждый день в нашей стране. Может быть, донецкий болельщик, как и киевский, тоже уже избалован большим футболом. Но мне бы очень хотелось, чтобы в Донецке мы увидели красавец стадион, заполненный до отказа. Тем более, что за день до этого начинается тур по Украине 70-ти зарубежных журналистов, и было бы очень обидно, если бы они увидели незаполненный трибуны на таком матче», - сказал Суркис в интервью сайту «Динамо Киев от Шурика».

«Цены на билеты сегодня уже полностью согласованы с Донбасс Ареной. Все признали, что они приемлемы. ФФУ со своей стороны все делает, чтобы привезти большой футбол во все города Украины», - отметил Суркис.