Блохин: мандраж был очень большим

В первом тайме товарищеского поединка с Узбекистаном у команды Украины был колоссальный дисбаланс.

Об этом заявил главный тренер украинцев Олег Блохин.

"Как мы и ожидали, в первом тайме игра оказалась тяжелой. Думаю, вы сами могли убедиться, что у сборной Узбекистана серьезная команда. У нас что-то получалось, что-то - нет. В основном, из-за того, что игроки находились в разном физическом состоянии. Дисбаланс был колоссальным!" - сказал он.

По словам Блохина, второй тайм ему понравился больше, но его подопечные не использовали много моментов.

"Я максималист, потому игру воспринимаю такой, какая она есть вплоть до 90-й минуты. Независимо от счета на табло. Так что эпизоды, когда тот же Селезнев, скажем так, "чудил", я не воспринимаю. Несколько других игроков тоже "выпали", - сказал тренер.

"Что касается моего дебюта на должности главного тренера сборной, то мандраж был очень большим! Степень волнения, наверно, оказалась выше, чем перед дебютным поединком во время моего первого прихода в сборную. Возможно, из-за того, что я долго оставался без тренерской работы".

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