Сборная Украины по футболу выиграла благодаря голам легионеров

В Киеве завершился товарищеский матч по футболу сборных Украины и Узбекистана.

Украина - Узбекистан 2:0 (Тимощук 55, Воронин 60)

***

Также состоялись товарищеские матчи:

Япония - Перу 0:0

Нигерия - Аргентина 4:1 (!)

Канада - Эквадор 2:2

Гватемала - Венесуэла 0:2

Мексика - Новая Зеландия 3:0

***

Матч молодежных команд Украины и Ирана (U21), также назначенный на 1 июня, не состоялся: иранская сторона не смогла собрать команду.