Сборная Украины по футболу выиграла благодаря голам легионеров
07:26, 02 июня 2011Спорт
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Завершился товарищеский матч
В Киеве завершился товарищеский матч по футболу сборных Украины и Узбекистана.
Украина - Узбекистан 2:0 (Тимощук 55, Воронин 60)
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Также состоялись товарищеские матчи:
Япония - Перу 0:0
Нигерия - Аргентина 4:1 (!)
Канада - Эквадор 2:2
Гватемала - Венесуэла 0:2
Мексика - Новая Зеландия 3:0
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Матч молодежных команд Украины и Ирана (U21), также назначенный на 1 июня, не состоялся: иранская сторона не смогла собрать команду.
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