Переизбран президент ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф БЛАТТЕР сегодня был переизбран на тот же пост на 61-м конгрессе в Цюрихе.

"За" БЛАТТЕРА проголосовало 186 из 203 голосовавших представителей национальных ассоциаций.

Единственный его конкурент – президент Азиатской конфедерации футбола Мохамед бен ХАММАМ – 29 мая снял свою кандидатуру в связи с коррупционными скандалами в ФИФА.

Й.БЛАТТЕР занимает пост президента ФИФА с 1998 года. Для 75-летнего швейцарца это будет уже четвертый срок правления