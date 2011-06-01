Переизбран президент ФИФА
22:03, 01 июня 2011Спорт
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Ну, в смысле, снова переизбран
Действующий президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф БЛАТТЕР сегодня был переизбран на тот же пост на 61-м конгрессе в Цюрихе.
"За" БЛАТТЕРА проголосовало 186 из 203 голосовавших представителей национальных ассоциаций.
Единственный его конкурент – президент Азиатской конфедерации футбола Мохамед бен ХАММАМ – 29 мая снял свою кандидатуру в связи с коррупционными скандалами в ФИФА.
Й.БЛАТТЕР занимает пост президента ФИФА с 1998 года. Для 75-летнего швейцарца это будет уже четвертый срок правления
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