Строительство стадиона в Варшаве серьезно задержано

Национальный центр спорта (NCS) объявил сегодня о возможности расторжения контракта с генеральным подрядчиком строительства Национального стадиона в Варшаве из-за срыва графиков введения его в эксплуатацию.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь NCS Дария КУЛИНСЬКА.

Она отметила, что заказчик дал австрийско-польскому консорциуму Alpine-Hydrobudowa-PBG две недели на представление плана исправления недостатков на сооружаемом им стадиона.

”Исполнитель имеет шанс (сохранить контракт), если мобилизуется и представит реальный план”, - сказала пресс-секретарь.

Собеседница агентства отметила, что, по оценкам экспертов NCS, из-за конструкционных недостатков на стадионе и несоблюдения исполнителем графика работ футбольная арена может быть введена в эксплуатацию на 3,5 месяца позже.

Она сказала, что подписанный с исполнителем в мае 2009 года контракт предусматривает штраф в первые две недели в размере более 30 тыс. дол. за каждый просроченный день, а позже – более 300 тыс. долларов.

По словам пресс-секретаря, NCS может расторгнуть контракт с генподрядчиком, договорившись с субподрядчиками о продолжении выполнения ими строительных работ на стадионе.

„Они (субподрядчики) декларируют готовность продолжать работы”, - сказала она.

Д.КУЛИНСЬКА назвала главной проблемой на сооружаемом стадионе необходимость переделать эвакуационные лестницы.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе польская газета DziennikGazetaPrawna написала, что Национальный стадион в Варшаве, где в июне следующего года должен состояться матч-открытие Евро-2012, будет введен в эксплуатацию лишь в феврале-марте.

Варшавский стадион, согласно последним объявленным срокам, планировалось достроить до 30 июня 2011 года.

Справка УНИАН. Польша потратит на строительство Национального стадиона в Варшаве более 500 млн. дол., что вдвое дороже, чем обойдутся сооружаемые к Евро 2012 стадионы в Гданьске и Вроцлаве.