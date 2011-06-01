Колесников запускает телеканал "Хоккей"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 1 июня принял решение о выдаче лицензии на спутниковое вещание ООО «Тотвельд». Компания намерена работать под логотипом «Хоккей».

Как сообщает «Телекритика», юридический адрес компании – улица Дмитриевская, 44-А, в Киеве. Основателем и владельцем канала является хоккейный клуб «Донбасс» из Донецка. Как известно, летом 2010 году стопроцентным владельцем этого спортивного клуба стал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Оператором телекоммуникаций у нового спутникового канала будет ГП «Укркосмос», а сигнал «Хоккей» планирует распространять со спутника Astra 1G.

Телеканал в Нацсовете представлял журналист Орест СОХАР. По его словам, в ближайшее время в Украине будет развиваться хоккей как вид спорта, запланированы большие инвестиции в клубы. Поэтому телеканал «Хоккей» будет направлен на популяризацию соответствующего вида спорта. «По нашим исследованиям, мы можем рассчитывать на 10-15% мужского населения. А, создавая качественные общие спортивные новости о других видах спорта, расширим аудиторию», – сказал он.

По его словам, телеканал планируется к запуску в январе-феврале 2012 года.

Как сообщалось, в Украине есть два специализированных спутниковых футбольных телеканала «Футбол» и «Футбол+», принадлежащих группе СКМ Рината АХМЕТОВА.