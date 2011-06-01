Янукович поздравил клуб «Будівельник»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил баскетбольный клуб «Будівельник» с победой в финале Суперлиги по баскетболу сезона 2010/11.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«Искренне поздравляю руководство баскетбольного клуба «Будівельник», игроков, тренеров и болельщиков с победой в финале Суперлиги по баскетболу сезона 2010/11. Ваш успех – яркое спортивное достижение киевского баскетбола. Чрезвычайно приятно, что игроки клуба в финальных играх смогли продемонстрировать согласованную командную игру и высокий профессионализм. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых достижений во славу Украине», – говорится в поздравлении главы государства.

31 мая в финале Суперлиги по баскетболу «Будівельник » обыграл БК «Донецк».