Посол Украины вручил орден легендарному борцу-сумоисту

Посол Украины в Японии Николай КУЛИНИЧ по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вручил государственную награду - орден «За заслуги» ІІІ степени - выдающемуся борцу сумо украинского происхождения Коки НАЯ (ТАЙХО).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, торжественная церемония награждения легендарного борца сумо состоялась 29 мая в престижной токийской гостинице «Роял Парк» при участии руководства Федерации сумо Японии, бывших известных борцов сумо, действующего абсолютного чемпиона этой борьбы ХАКУХО, а также представителей политических и культурных кругов Японии.

Государственная награда Украины К.НАЯ вручена за значительный личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие украинско-японских гуманитарных отношений.

Н.КУЛИНИЧ в своей приветственной речи высоко оценил деятельность К.НАЯ в деле углубления дружеских контактов и взаимопонимания между украинским и японским народами, а также выразил уверенность, что личность К.НАЯ является образцовым примером в контексте воспитания молодежи и дальнейшей популяризации японской борьбы в Украине.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2011 г. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своим указом наградил выдающегося борца сумо украинского происхождения Коки НАЯ (ТАЙХО) орденом «За заслуги» III степени.

*** Коки НАЯ (1940 г.р.) - японский спортсмен, сумоист украинского происхождения. Чемпион по борьбе сумо. Единственный сумоист, который выигрывал императорский кубок 32 раза.

Его отец - Маркиян Борышко - родился в селе Рунивщина Полтавской губернии (ныне Зачепиловский район Харьковской обл.), мать - Киэ Ная, японка. Иван (так его назвал отец) родился 29 мая 1940 года на острове Сахалин. При переходе острова к СССР в 1945 году семья была разлучена: отца репрессировали, как бывшего белогвардейца. Иван, вместе с матерью, братьями и сестрой был репатриирован в Японию на Хоккайдо. С отцом дети больше не виделись. В дальнейшем Иван использовал только японское имя, а фамилию взял у матери.

В 2002 году он посетил родину отца и разрешил местным любителям сумо проводить в Украине кубок его имени.