Результаты последнего тура чемпионата Украины по футболу

20:26, 17 июня 2007
Спорт
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Напоследок все команды решили покончить с ничьими, и не давать забить проигравшим.

Ворскла отметила окончание сезона крупным счётом 3:0 в матче против Ильичевца.

Счёт 2:0 был зафиксирован четыре раза: Таврия дома выиграла у донецкого Металлурга, ФК Харьков у Крибасса, Шахтёр проиграл Металлургу (запорожскому), а Днепр - Металлисту.

Счёт 1:0 закрепился на табло трижды, причём в версии 0:1. Хозяева (соответственно, Сталь, Карпаты и Арсенал) были настолько гостеприимны, что отдали очки гостям (соответственно, Заре, Черноморцу и Динамо).

Итого:

Динамо   - 71 (66-23)

Шахтёр   - 63 (57-18)

Металлист - 58 (38-20)

Днепр  - 47 (32-22)

Таврия  - 39 (30-30)

Черноморец - 38 (35-33)

Карпаты  - 37 (26-31)

Металлург З - 37 (23-32)

Металлург Д - 36 (26-33)

Кривбасс - 35 (29-34)

Заря  - 31 (22-43)

ФК Харьков - 30 (24-38)

Арсенал  - 30 (28-43)

Ворскла  - 28 (20-28)

Ильичёвец - 25 (23-36)

Сталь  - 21 (22-37)

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