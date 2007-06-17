Результаты последнего тура чемпионата Украины по футболу
Напоследок все команды решили покончить с ничьими, и не давать забить проигравшим.
Ворскла отметила окончание сезона крупным счётом 3:0 в матче против Ильичевца.
Счёт 2:0 был зафиксирован четыре раза: Таврия дома выиграла у донецкого Металлурга, ФК Харьков у Крибасса, Шахтёр проиграл Металлургу (запорожскому), а Днепр - Металлисту.
Счёт 1:0 закрепился на табло трижды, причём в версии 0:1. Хозяева (соответственно, Сталь, Карпаты и Арсенал) были настолько гостеприимны, что отдали очки гостям (соответственно, Заре, Черноморцу и Динамо).
Итого:
Динамо - 71 (66-23)
Шахтёр - 63 (57-18)
Металлист - 58 (38-20)
Днепр - 47 (32-22)
Таврия - 39 (30-30)
Черноморец - 38 (35-33)
Карпаты - 37 (26-31)
Металлург З - 37 (23-32)
Металлург Д - 36 (26-33)
Кривбасс - 35 (29-34)
Заря - 31 (22-43)
ФК Харьков - 30 (24-38)
Арсенал - 30 (28-43)
Ворскла - 28 (20-28)
Ильичёвец - 25 (23-36)
Сталь - 21 (22-37)