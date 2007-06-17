Результаты последнего тура чемпионата Украины по футболу

Напоследок все команды решили покончить с ничьими, и не давать забить проигравшим.

Ворскла отметила окончание сезона крупным счётом 3:0 в матче против Ильичевца.

Счёт 2:0 был зафиксирован четыре раза: Таврия дома выиграла у донецкого Металлурга, ФК Харьков у Крибасса, Шахтёр проиграл Металлургу (запорожскому), а Днепр - Металлисту.

Счёт 1:0 закрепился на табло трижды, причём в версии 0:1. Хозяева (соответственно, Сталь, Карпаты и Арсенал) были настолько гостеприимны, что отдали очки гостям (соответственно, Заре, Черноморцу и Динамо).

Итого:

Динамо - 71 (66-23)

Шахтёр - 63 (57-18)

Металлист - 58 (38-20)

Днепр - 47 (32-22)

Таврия - 39 (30-30)

Черноморец - 38 (35-33)

Карпаты - 37 (26-31)

Металлург З - 37 (23-32)

Металлург Д - 36 (26-33)

Кривбасс - 35 (29-34)

Заря - 31 (22-43)

ФК Харьков - 30 (24-38)

Арсенал - 30 (28-43)

Ворскла - 28 (20-28)

Ильичёвец - 25 (23-36)

Сталь - 21 (22-37)