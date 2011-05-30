Лучший футболист Украины сказал, когда завершит карьеру

Лучший футболист Украины, форвард "Динамо" и сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО сообщил о своем решении повесить бутсы на гвоздь после домашнего чемпионата Европы 2012 года.

Об этом сообщает ТСН.

"Я решил завершить карьеру после Евро-2012. Это мое окончательное решение", - заявил обладатель Золотого мяча-2003.

"Мы все стремимся продемонстрировать свою лучшую игру на домашнем чемпионате Европы. Я верю, что мы способны бросить вызов фаворитам турнира, если удача будет на нашей стороне", - добавил А.ШЕВЧЕНКО.

Напомним, что Шева раньше неоднократно заявлял, что собирается играть, минимум, до Евро-2012. О фактической дате завершения карьеры А.ШЕВЧЕНКО раньше не говорил.