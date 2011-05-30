Блохин поставил сборной Украины первую задачу

Первая задача сборной Украины на Евро-2012 - квалифицироваться из группы.

Об этом официальному сайту ФИФА заявил главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин.

"Наша первая задача - квалифицироваться из группы. Конечно, мы будем стремиться достичь максимального результата, но без выполнения первой задачи, достижение главной цели - невозможно. Будем двигаться шаг за шагом. Я думаю, у чемпионата есть 7-8 фаворитов - это Англия, Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, и, возможно, Португалия", - отметил Блохин.

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