«Динамо» не будет «сеяным» в плей-офф квалификации Лиги чемпинов

Вчера одновременно с окончанием текущего чемпионата Франции окончательно сформировался предполагаемый состав корзин при жеребьевке плей-офф раунда Лиги чемпионов сезона 2011/12 за право выхода в групповой этап.

Киевское «Динамо» в случае успешного преодоления третьей квалификации турнира, на этой стадии будет в числе «несеяных» команд. Последний шанс «бело-голубых» перебраться в привилегированную группу был связан с заключительным туром французского первенства, однако ПСЖ так и не смог потеснить «Лион» с третьего места, а коэффициент УЕФА последнего достаточен для того, чтобы войти в группу «несеяных» (чего не было бы, попади в плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ).

Правда, стоит отметить, что одна возможность, при которой «Динамо» окажется «сеяным» на этапе плей-офф, все же существует: для этого необходимо, чтобы португальская «Бенфика» не сумела преодолеть третью квалификацию. Пока же предполагаемые составы корзин при жеребьевках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и раунда плей-офф за право выхода в групповой этап турнира имеют нижеизложенный вид.

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Бенфика» (Португалия) — 81.239

«ДИНАМО» (Киев, Украина) — 60.776

«Панатинаикос» (Греция) — 57.833

«Твенте» (Голландия) — 41.025

«Стандард» (Бельгия) — 32.400

Группа «несеяных»:

«Рубин» (Россия) — 31.941

«Цюрих» (Швейцария) — 18.980

«Оденсе» (Дания) — 18.610

«Трабзонспор» (Турция) — 12.510

«Тимишоара» (Румыния) — 10.664

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 15-го июля, а сами матчи этого этапа пройдут 26/27 июля и 2/3 августа.

Четвертый квалификационный раунд (плей-офф раунд) Лиги чемпионов

Группа «сеяных» (напротив — клубный коэффициент УЕФА):

«Бавария» (Германия) — 118.887

«Арсенал» (Англия) — 108.157

«Лион» (Франция) — 92.735

«Бенфика» (Португалия) — 81.239

«Вильярреал» (Испания) — 75.408

Группа «несеяных»:

«ДИНАМО» (Киев, Украина) — 60.776

«Панатинаикос» (Греция) — 57.833

«Твенте» (Голландия) — 41.025

«Стандард» (Бельгия) — 32.400

«Удинезе» (Италия) — 27.110

Жеребьевка плей-офф раунда состоится 5-го августа, а сами матчи этого этапа пройдут 16/17 и 23/24 августа.

Динамо Киев от Шурика