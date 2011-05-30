Украина и Польша отчитаются УЕФА о состоянии готовности к Евро-2012

15 июня Украина и Польша будут отчитываться перед УЕФА о состоянии готовности к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Местном организационном комитете «ЕВРО 2012 Украина».

В этот день в Нене состоится заседание Наблюдательного совета УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ. На заседании будет дана оценка работы Украины, а также высказаны все замечания.

Сегодня, 30 мая, в Украину с двухдневным визитом прибыла делегация высокопоставленных должностных лиц УЕФА во главе с операционным директором UEFA Events S.A. Мартином КАЛЛЕНОМ и делегатом президента УЕФА по вопросам Евро-2012 Францишеком ЛАВРИНЦОМ. В ходе визита представители УЕФА проведут ряд переговоров в Киеве, в том числе с вице-премьер-министром Украины по вопросам подготовки к Евро-2012 Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ, а также осмотрят состояние готовности ключевых объектов инфраструктуры.

Как отмечают в МОК «ЕВРО 2012 Украина», этот визит будет решающим в канун заседания Наблюдательного совета УЕФА.