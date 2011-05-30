Экс-игрок сборной Франции голым пробежит по улицам города
Взявши слово - держись...
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что сдержит обещание пробежаться голым по улицам французского города Эвиан в том, случае, если местная команда выйдет в элитный дивизион чемпионата Франции.
Напомним, "Эвиан" обеспечил себе место в Лиге 1 на следующий сезон.
"Я обязательно сделаю это. Я сдержу свое слово. Только не позову иностранных журналистов на это событие", – приводит слова Лизаразю Reuters.
Отметим, что Лизаразю - акционер "Эвиана".
Биксант Лизаразю - бывший французский футболист, левый защитник, баск по национальности. Выступал за "Бордо", "Атлетик" Бильбао, мюнхенскую "Баварию" и марсельский "Олимпик".
Считается одним из лучших фланговых защитников в истории футбола. Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.