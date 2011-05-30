В Украине будет хоккейная Лига

В Украине создадут национальную хоккейную Лигу, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Новосозданная Лига объединит хоккейные клубы для «более четкой координации действий во время проведения национального чемпионата по хоккею с шайбой для мужчин, повышения качества национального чемпионата», сообщил по итогам совещания руководителей хоккейных клубов в Федерации хоккея Украины заместитель главы Государственной службы молодежи и спорта, вице-президент федерации Вадим Сысюк.

По его словам, клубы поддержали давнюю инициативу Федерации хоккея о создании национальной конкурентоспособной Лиги, на совещании был представлен проект Устава Лиги, согласно которому основателями Лиги должны стать сами хоккейные клубы.

По мнению создателей Лиги, такой шаг "будет способствовать повышению конкурентоспособности национальных команд, уровня украинского хоккея в целом, станет стимулом к ​​массовому развитию этого вида спорта в стране, воспитанию собственного хоккейного резерва, привлечению инвестиций в отечественный хоккей, привлечению большего внимания спортивной общественности, болельщиков к хоккею".

Инициаторы создания Лиги надеются в дальнейшем на "привлечение большего количества команд к участию в чемпионате, создание новых команд, в частности, в западном регионе страны".

До 30 мая руководители клубов будут изучать проект Устава и направят в рабочую группу свои предложения и замечания. Предварительно на 3 июня запланировано проведение учредительной конференции Лиги с участием делегатов клубов. На конференции планируется принять Устав Лиги и выбрать руководство организации.

В Украине хоккей переживает не лучшие времена, напоминает ZN,ua. Украинская национальная хоккейная сборная покинула мировую хоккейную элиту и не смогла вернуться в нее даже на домашнем Чемпионате мира в первом дивизионе, прошедшем в 2011 году в Киеве. Заявленный два года назад для участия в российской Континентальной хоккейной лиге ХК «Будивельник» (Киев) так и не вышел на лед из-за проблем с ледовой площадкой. Постепенно скатывается с ведущих ролей в открытом чемпионате Беларуси многократный чемпион Украины, а некогда бронзовый призер еще союзного первенства киевский "Сокол".

В то же время, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников заявил, что Украина подаст заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе 2018 года или 2019 года.