Милевский перейдет в Байер или Шальке?

Нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский летом может перейти в один из немецких клубов. Об этом сообщает ТСН с ссылкой на сайт Football-Mercato.

Уроженец Минска, скорее всего, перейдет в один из топ-клубов бундеслиги, среди которых "Байер" и "Шальке".

Источники Footmercato сообщают, что на сегодня стоимость нападающего "Динамо" составляет от 10 до 12 миллионов евро.

Перед началом сезона 2010/2011, напоминает ТСН, Милевским интересовались английские и французские клубы. Однако никаких конкретных предложений "Динамо" не получило.