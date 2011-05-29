Молодежная сборная Украины забила 11 голов чемпиону Киевщины

Молодежная сборная Украины провела очередные спарринги в подготовке к чемпионату Европы-2011, который начнется 11 июня в Дании. В воскресенье, 29 мая, подопечные Павла Яковенко разгромили две команды из киевской области, сообщает ТСН.

Сначала забили семь голов в ворота киевского "Монолита". Четыре мяча забил Артем Кравец.

И аж 11 мячей забили украинские сборники в ворота чемпиона Киевской области ФК "Яготин". В активе Зозули - пять мячей. Счет мог быть намного большим, если бы не игра голкипера "Яготина".

Уже в среду Павел Яковенко объявит окончательный список игроков, которые отправятся в Данию на Евро-2011.

Товарищеские матчи

Украина (U-21) – "Монолит" – 7:0 (5:0)

Голы: Кравец, 2, 7, 10, 63. Федорчук, 24. Лысенко, 28. Коробка, 76

Украина (U-21) - ФК "Яготин" 11:0

Голы: Зозуля - 5, Ярмоленко - 2, Морозюк - 2, Лепа, Коноплянка