Фергюсон признал «Барселону» лучшей командой Европы

Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал итоги субботнего финала Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Юнайтед" уступил испанской "Барселоне" со счетом 1:3. Шотландец признал полное превосходство "Барселоны" в матче с его подопечными и назвал ее величайшей командой, против которой ему доводилось играть. Слова наставника "Манчестера" цитирует Sky Sports.

По словам Фергюсона, он тщательно готовился к матчу с испанцами, и у него был повод надеяться на лучший результат. Однако в итоге "Манчестер" оказался разбит командой, превосходящей его по всем статьям.

"Иногда приходится играть с превосходящей тебя командой, и сегодня был как раз такой случай", - заметил главный тренер "Манчестера". По мнению Фергюсона, нынешняя "Барселона" сейчас находится на пике своего цикла, и это лучшая команда, с которой он когда-либо встречался.

Что касается самого матча, то Алекс Фергюсон признал, что его команде, например, не удалось справиться с Лионелем Месси. Он также отметил, что комбинационный стиль игры "Барселоны" усыпляет противника.

В целом же Фергюсон назвал минувший сезон удачным для "Манчестера", хоть и завершившимся на минорной ноте. "Я думаю мы доказали, что остаемся хорошей европейской командой", - заявил он, отметив, что англичане проиграли "определенно лучшей команде в Европе".

В свою очередь главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола поблагодарил своих игроков за продемонстрированную игру и достигнутый результат. Он отдельно похвалил все того же Месси, назвав его лучшим футболистом из всех, кого он когда-либо видел или еще увидит на поле. "Месси - единственный и неповторимый. Надеюсь, ему никогда не надоест (играть)", - цитирует слова Гвардиолы испанская Marca.

Финал Лиги чемпионов сезона 2010/2011 прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 28 мая. "Барселона" одержала уверенную победу со счетом 3:1. На гол Педро Родригеса "Манчестер" ответил мячом Уэйна Руни, однако в дальнейшем Лионель Месси вывел "Барселону" вперед, а Давид Вилья установил окончательный результат. Нынешний трофей главного европейского клубного турнира стал четвертым в истории "Барселоны".

Лента.ру