ФК «Шахтер» продает абонементы на следующий сезон

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) начал продажу абонементов на матчи нового сезона в кредит.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на директора департамента маркетинга и коммуникаций клуба Юрия СВИРИДОВА.

По его словам, начиная с сезона 2011/2012 руководство клуба решило пойти навстречу болельщикам и упростить порядок оплаты абонементов «в тех случаях, когда человек хочет приобрести абонемент, но не может это сделать в период продаж».

«Поэтому совместно с партнерским банком мы решили ввести программу кредитования. Кредит очень гибкий, предоставляется на срок от 6 месяцев до трех лет», - сказал Ю.СВИРИДОВ, отметив, что эта опция достаточно популярна среди болельщиков, особенно среди тех, кто решает повысить уровень своего абонемента на новый сезон и переходит из одной категории в другую.

«У нас достаточно много болельщиков, которые уже приобрели абонементы в кредит в сектор Club 1936», - сообщил Ю.СВИРИДОВ, напомнив, что клуб также предоставляет скидки на абонементы для детей: от 4 до 11 лет - от 30 до 50%, с 12 до 17 лет – от 20 до 30%, а также скидки для пенсионеров – от 10 до 20%.

Ю.СВИРИДОВ подчеркнул, что сейчас владельцы абонементов составляют примерно половину болельщиков, посещающих домашние матчи «Шахтера» на «Донбасс Арене».