Жеребьевка еврокубков состоится 29 июня

29 июня в Ньоне состоится жеребьевка первых двух квалификационных раундов Лиги чемпионов и первого отборочного этапа Кубка УЕФА сезона-2007/08, сообщает официальный сайт ФФУ.

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 13.00 по киевскому времени. Первый квалификационный раунд состоит из двух матчей, которые будут сыграны 17/18 и 24/25 июля. Встречи следующего этапа будут происходить 31 июля/1 августа и 7/8 августа. Финал соревнований пройдет 21 мая 2008 года в Москве.

Как и в прошлом году, в самом престижном европейском клубном турнире будут стартовать два самых сильных представителя Украины – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Чемпионы начнут борьбу с третьего квалификационного раунда, серебряный призер – стадией раньше. 29 июня станет известен либо непосредственный соперник подопечных Мирчи Луческу, либо пара команд, которые на первом этапе будут определять в поединке между собой, кто именно сойдется с горняками. Оба украинских клуба попали к числу «сеяных».

Жеребьевка Кубка УЕФА начнется в 14.30 по киевскому времени. Матчи первого отборочного раунда будут происходить 19 июля и 2 августа. Финал турнира пройдет в Манчестере 14 мая 2008 года. 29 июня мы узнаем, с кем на втором этапе отбора встретится «сеяный» днепропетровский «Днепр» – четвертая команда по итогам украинского чемпионата. Обладатель «бронзы» харьковский «Металлист» – «несеяный», но он вступит в борьбу из основной сетки.