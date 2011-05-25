Сегодня Шахтер и Динамо сразятся за Кубок Украины

Сегодня в Сумах на стадионе «Юбилейный» состоится матч между футбольными командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) на Кубок Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника ССО УМВД Украины в Сумской области Эльвиру БИГАНОВУ, во время матча за Кубок Украины по футболу общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. правоохранителей

По ее словам, с 23 и по 26 мая милиция переходит на усиленный вариант несения службы. По предварительным данным, в Сумы на финальный матч Кубка Украины планируют приехать 11 тысяч футбольных фанатов из Киева и Донецка. Сотрудники милиции будут встречать их на железнодорожном вокзале, после чего сопровождать к городскому парку имени Ивана Кожедуба. Там они будут находиться до начала футбольного матча в двух фан-зонах. После проведения мероприятия милиция будет контролировать процесс отъезда болельщиков.

По информации Э.БИГАНОВОЙ, в день проведения матча за Кубок Украины в городе будут введены определенные ограничения по движению транспортных средств.

Автобусы с иногородними футбольными болельщиками инспекторы дорожно-патрульной службы будут встречать на въезде в город, а сформированные колонны автотранспорта будут сопровождаться к месту стоянки.

Причем дислокация автобусов с болельщиками, которые прибудут из Киева и Донецка, будет осуществляться в разных местах.

В этот день в Сумах будет запрещена торговля ликероводочными изделиями и пивом предприятиями торговли и ресторанного хозяйства. Это запрещение будет касаться 139 субъектов торговли и ресторанного хозяйства, которые расположены в центральной части города на прилегающей к стадиону «Юбилейный» территории.