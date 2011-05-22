Результаты английской Премьер-лиги сезона 2010/2011

Сыгран последний тур

Завершились матчи 38-го - последнего - тура английской Премьер-лиги Ньюкасл - Вест Бромвич 3:3 (Тейлор 16, Ловенкрандс 39, Олссон 47 авт. - Чойи 61, 70, 90) Тоттенхэм - Бирмингем 2:1 (Павлюченко 49, 90+2 - Гарднер 79) Болтон - Манчестер Сити 0:2 (Лескотт 42, Джеко 61) Вулверхэмптон - Блэкберн 2:3 (О`Хара 73, Хант 87 - Сальгадо 22, Эмертон 37, Хойлетт 44) Сток Сити - Уиган 0:1 (Родальега 78) Астон Вилла - Ливерпуль 1:0 (Даунинг 33) МЮ - Блэкпул 4:2 (Сунг 21, Андерсон 62, Эватт 73 авт., Оуэн 80 - Адам 39, Тэйлор-Флетчер 56) Вест Хэм - Сандерленд 0:3 (Зенден 16, Сессеньон 50, Риверос 90) Эвертон - Челси 1:0 (Бекфорд 75) Фулхэм - Арсенал 2:2 (Сидвелл 25, Замора 56 - ван Перси 28, Уолкотт 89)

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