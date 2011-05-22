В Тернополе идет традиционный супермарафон "100 за 24"

21 мая в Тернопольской области стартовал супермарафон по бегу «100 километров за 24 часа».

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель судейской коллегии соревнований Роман ЗАДОРОЖНЫЙ, участие в марафоне традиционно принимают бегуны-любители, которые хотят испытать собственные силы. Победителями забега считаются все те, кто преодолеет дистанцию за обусловленное время.

«Марафон пройдет по уже проверенному маршруту Тернополь – Зборов – Козова - Тернополь. Этот маршрут предыдущими участниками был признан оптимальным, поскольку здесь фактически невозможно заблудиться, и часть дороги, которую преодолевают ночью, не загружена автотранспортом, а следовательно – безопасна», – сказал Р.ЗАДОРОЖНЫЙ.

Традиционно ценных призов победителям не вручают, участники просто пользуются случаем проверить свои возможности, а также пообщаться с единомышленниками. К участию в супермарафоне допускаются все физически здоровые желающие в возрасте от 16 лет.

«Лучшие бегуны преодолевали 100-километровую дистанцию менее чем за 10 часов. Победителями марафона становились как 16-летние девушки-подростки, так и пенсионеры. Так же широка география участников забега – кроме тернополян, на соревнование традиционно приезжает молодежь из других регионов Украины. А в прошлом году победителем стал житель Санкт-Петербурга, известный блогер Геннадий ЛОГВИНЕНКО», – сказал Р.ЗАДОРОЖНЫЙ.

Во время забега участники марафона отмечаются на контрольных пунктах, которые расположены на 25-м, 50-м и 75-м километрах забега. Большую часть дистанции бегуны преодолевают ночью, когда нет жары.

Стартовал марафон на Театральной площади Тернополя в 19.00. В этом году о своем желании участвовать в нем заявили 30 бегунов из Тернополя, Львова, Киева, а также из России.

Справка УНИАН. Супермарафон на 100 км в Тернопольской области стали в 1980-х годах проводить местные туристы и спортсмены. Со временем традиция забылась. Возобновили ее в 90-х годах активисты турклуба «Кристалл». С тех пор марафон проводится ежегодно в конце мая, его приурочивают к Празднику Героев.